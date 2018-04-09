Рынок акций РФ снижается на фиксации прибыли игроками перед 9 мая

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Российский рынок снижается по основным индексам на фоне фиксации прибыли игроками накануне праздничного дня 9 мая, а также удешевления нефти.

Индекс Мосбиржи к 15.41 мск снижался на 0,04%, до 2296,10 пункта, индекс РТС - на 0,92%, до 1143,22 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос при этом на 35 копеек, до 63,28 рубля, курс евро - на 11 копеек, до 75,12 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,55% - до 75,75 доллара за баррель.

"День сегодня довольно скуден на данные по экономикам стран, но интригу вновь разбавит Трамп, хотя и сделает это уже после закрытия основной торговой сессии в РФ. Как ожидается, после 21.00 по Москве он озвучит решение по ядерному соглашению с Ираном, поэтому спекулянтам стоит готовиться к повышенной волатильности по фьючерсам на нефть и валютной паре доллар/рубль. Московская биржа MOEX завтра будет закрыта, поэтому российские инвесторы предпочитают сегодня минимизировать риски, продавая акции", - комментирует Василий Олейник из "Финама".

"Хотя стоит отметить, что и внешний фон пока остаётся крайне непростым, инвестиционные настроения на европейских площадках сегодня вновь ухудшились", - добавляет он.

Плавное снижение стоимости нефтяных контрактов в преддверии возможного решения властей США о запрете импорта иранской нефти негативно сказывается во вторник на динамике российских индексов акций и курсе рубля, поясняет Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции ММК снижаются на 1,23% - до 45,99 рубля - на фоне публикации отчетности в рамках ожиданий игроков рынка.

Чистая прибыль группы ММК по МСФО в первом квартале 2018 года выросла на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 279 миллионов долларов. Показатель EBITDA за отчетный период составил 560 миллионов долларов, увеличившись на 23,9% в годовом выражении.

Выручка выросла на 23,8% и составила 2,055 миллиарда долларов. Отмечается, что рост выручки за первый квартал связан с сохранением объемов реализации товарной продукции на фоне улучшения структуры сортамента и роста цен.

"Реакция на отчетность слабо негативная. Результаты оказались в рамках ожиданий, однако финансовые результаты ММК были отыграны задолго до их публикации, акции ММК начали расти еще год назад. Помимо этого, важным фактором является введение пошлин на импорт металлов в США. Существует риск демпинга со стороны мировых производителей и потеря до 10% физического объема экспортных продаж российскими компаниями", - комментирует Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс".

Эксперт полагает, что до конца второго квартала бумаги ММК будут торговаться в широком боковом коридоре 43-47 рублей, а возможно, и выйдут из него вниз.

Среди лидеров падения также – акции "Русала" (-3,12%), "Норникеля" (-1,53%), "Соллерса" SVAV(1,38%), ГДР En+ (-1,35%), акции "Алросы" ALRS(-1,23%) и НЛМК (-1,08%).

Среди лидеров роста – бумаги "Татнефти" TATN(обыкновенные акции поднимаются на 1,49%, префы – на 0,82%), акции "Распадской" (0,88%), НМТП (0,77%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" SNGS(0,72%) и префы "Ростелекома" RTKM(0,58%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Закрытие рынка, возможно, будет в диапазоне 2280-2305 пунктов по индексу Мосбиржи, прогнозирует Ващенко.

"Во второй половине дня инвесторы будут следить за настроениями на американских площадках. Фиксация прибыли на российском рынке может ускориться в том числе в преддверии выходного дня в среду и рисков негативной реакции нефтяных цен на решение Трампа", - говорит Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".