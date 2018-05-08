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Биржи США открылись снижением перед решением Трампа по ядерной сделке с Ираном


Рынки / Индексы

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник открылись незначительным снижением перед объявлением решения президента США Дональда Трампа о ядерной сделке с Ираном, следует из данных торгов.

По состоянию на 16.32 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,2%, до 24306,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,14%, до 7255,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 2667,42 пункта.

Президент США объявит свое решение относительно того, будет ли страна выходить из ядерного соглашения, достигнутого международным сообществом с Ираном в 2015 году, во вторник в 21.00 мск.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

"Решение Трампа было настолько хорошо отыграно рынком, что сейчас, вероятно, оно не отражается на цене (бумаг – ред.). При этом последний комментарий свидетельствует о том, что после всех громких слов он, вероятно, только частично откажется от сделки", - приводит агентство Рейтер мнение глобального стратега Aberdeen Standard Investments Фрэнсиса Хадсона (Frances Hudson).

Нефтяные цены также снижаются по маркам Brent и WTI на 0,4-0,8% перед решением Трампа во вторник. "В зависимости от масштаба вовлеченности в торги энергетических рынков (во вторник - ред.), эта (динамика - ред.) может распространиться и на более широкие фондовые рынки в целом", - сообщил агентству управляющий директор New Vines Capital LLC Андре Бахос (Andre Bakhos).

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