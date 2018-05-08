Курс рубля несколько замедлил снижение на словах президента РФ о долларе

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Курс рубля замедлил снижение против доллара на словах президента РФ Владимира Путина об американской валюте, следует из данных торгов Московской биржи.

Ранее во вторник Путин заявил в Госдуме, что согласен с прозвучавшими заявлениями о необходимости "отрыва от доллара". Глава государства напомнил о необходимости повышения экономического суверенитета РФ, отметив, что монополия доллара ненадежна и опасна.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.36 мск вторника рос на 40 копеек - до 63,33 рубля, курс евро - на 7 копеек, до 75,09 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

До высказывания президента РФ курс доллара на Московской бирже торговался в районе 63,48.