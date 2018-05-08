Vodafone может купить подразделения Liberty Global в четырех странах за $23 млрд - СМИ

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Британский оператор сотовой связи Vodafone может в скором времени объявить о покупке подразделений у телекоммуникационной Liberty Global PLC в четырех европейских странах на общую сумму в 23 миллиарда долларов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным издания, Liberty Global собирается продать британскому оператору свои подразделения в Германии, Венгрии, Румынии и Чехии. Как пишет газета, одобрение сделки регулятором может занять длительное время, но в результате может быть образован один из крупнейших операторов на континенте.

Vodafone Group - один из мировых лидеров сектора телекоммуникаций, предоставляет услуги через дочерние компании и сети партнеров в 30 странах примерно 500 миллионам пользователей.

Liberty Global - американо-британская телекоммуникационная компания, основанная в 2005 году. Предоставляет услуги в 12 европейских странах, ее штат составляет 26,7 тысячи человек.