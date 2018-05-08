Биржи Европы закрылись снижением на ожидании решения США по санкциям против Ирана

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Основные биржевые площадки Европы завершили торги вторника в минусе, рынки находились в ожидании решения президента США Дональда Трампа по санкциям против Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,02%, до 7565,75 пункта, французский CAC 40 - на 0,17%, до 5521,93 пункта, немецкий DAX - на 0,28%, до 12912,21 пункта.

Позднее во вторник, в 21.00 мск, Трамп объявит свое решение относительно того, будет ли страна выходить из ядерного соглашения, достигнутого международным сообществом с Ираном в 2015 году.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

В ожидании объявления решения США нефть дешевела в ходе торгов, что негативно сказалось на стоимости акций энергетических компаний. Так, бумаги французской Total подешевели на 1,7%, британской BP - на 1,4%.

Инвесторы обращают внимание и на негативные отчетности компаний региона. Так, чистая прибыль одной из крупнейших в мире почтовых компаний, немецкой Deutsche Post DHL, снизилась в первом квартале 2018 года на 5,2% по отношению к показателю годом ранее, до 600 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,48 евро против прибыли в 0,51 евро годом ранее. Бумаги компании потеряли 6,5% по итогам торгов.