Рубль отреагировал нейтрально на заявление Трампа о выходе США из сделки с Ираном

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Курс рубля отреагировал нейтрально на заявление президента США Дональда Трампа о том, что страна выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и продолжил торговаться в узком диапазоне, теряя от 40 до 46 копеек против доллара к уровню предыдущего закрытия.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.35 мск вторника рос на 44 копейки - до 63,37 рубля, курс евро - на 26 копеек - до 75,27 рубля, следует из данных Московской биржи.

Трамп заявил ранее во вторник, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и вернут против него санкции. По словам Трампа, Ирану придется заключать новое ядерное соглашение, Соединенные Штаты готовы к переговорам.