Биткоин торгуется чуть выше $9 тыс, продолжая дешеветь

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник продолжает снижение, торгуясь на уровне в 9,2 тысячи долларов после комментариев главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и основателя IT-компании Microsoft MSFT, одного из богатейших людей мира Билла Гейтса о криптовалюте, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.40 мск биткоин дешевел на 1,88%, до 9,223 тысячи долларов. На бирже Binance криптовалюта снижалась в цене на 1,7%, до 9,225 тысячи долларов, на OKEx - на 1,5%, до 9,22 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также дешевеют: Ethereum - на 0,84%, до 740,53 доллара, Ripple - на 2,11%, до 0,81 доллара, Bitcoin Cash - на 3,38%, до 1590,45 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 434,58 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 36% всего рынка криптовалют.

С начала торгов вторника биткоин опустился с уровня в 9,4 тысячи долларов, при этом в воскресенье криптовалюта приближалась к отметке в 10 тысяч долларов. Инвесторы отыгрывают комментарии по биткоину от Уоррена Баффета и Билла Гейтса. В понедельник Баффет заявил в интервью американскому телеканалу CNBC, что криптовалюты "плохо кончат". Он также отметил, что рост стоимости биткоина продолжается за счет "мистики" вокруг криптовалют.

В то же время Гейтс назвал криптовалюту биткоин одной из наиболее спекулятивных вещей в мире. "С точки зрения класса активов, вы ничего не производите, поэтому не следует рассчитывать на то, что его цена будет расти. Это похоже на теорию большего дурака в чистом виде", - сказал Гейтс.

Трейдеры также обращают внимание на новости по торговле криптовалютой. Как сообщила газета The New York Times, международный биржевой оператор Intercontinental Exchange (ICE) работает над созданием онлайн-платформы, которая позволила бы крупным инвесторам покупать биткоин.