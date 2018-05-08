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Рубль отреагировал нейтрально на заявление Трампа о выходе США из сделки с Ираном


Рынки

Обновлены котировки, добавлен комментарий аналитика (четвертый абзац).

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Курс рубля отреагировал нейтрально на заявление президента США Дональда Трампа о том, что страна выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и продолжил торговаться в узком диапазоне, теряя от 40 до 46 копеек против доллара к уровню предыдущего закрытия.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.13 мск вторника рос на 44 копейки - до 63,37 рубля, курс евро - на 15 копеек - до 75,16 рубля, следует из данных Московской биржи.

Трамп заявил ранее во вторник, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и вернут против него санкции. По словам Трампа, Ирану придется заключать новое ядерное соглашение, Соединенные Штаты готовы к переговорам.

"Президент США сообщил, что выходит из ядерной сделки с Ираном. Планируется восстановить все связанные с Ираном санкции. В реальности Иран не поставлял и не поставляет нефть в США. Поэтому воздействие санкций на цену нефти может быть только в том случае, если к санкциям присоединятся ЕС и Китай. Однако они вряд ли последуют за США: Франция, Германия и Британия ранее объявляли об участии в ядерной сделке, даже если США из неё выйдут. В любом случае, сама по себе новость позитивна для рынка "чёрного золота". Но обратной стороной этого позитива выступает рост геополитического дисконта в перегретых акциях", - комментирует Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер.

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