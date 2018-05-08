Airbus потребуется время для анализа решения США по Ирану - компания

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Концерн Airbus изучит решение США о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, и это займет некоторое время, приводит агентство Рейтер слова представителя компании.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

"Мы тщательно анализируем заявление, и мы рассчитаем последующие меры в соответствии с нашей внутренней политикой и в полном соответствии с санкциями и экспортными правилами. Это займет некоторое время", - цитирует агентство слова руководителя отдела по связям Airbus Райнера Охлера (Rainer Ohler).

По данным агентства, IranAir заказала 200 пассажирских самолетов стоимостью 38,3 миллиарда долларов, включая 100 самолетов у Airbus, 80 - у Boeing и еще 20 у ATR. Все эти сделки зависят от американских лицензий в связи с использованием в самолетах комплектующих из США.

В декабре газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщала, что администрация президента США продвигает стратегию, которая может сорвать планы компаний Boeing и Airbus по продаже сотен лайнеров иранским авиакомпаниям.