Boeing проведет консультации с правительством США в связи с введением санкций против Ирана

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Американский концерн Boeing Co проведет консультации с правительством США по дальнейшим шагам в связи с решением президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря компании Гордона Джондро.

Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

"Как и ранне в течение всего процесса мы продолжим следовать руководству правительства США", - приводит агентство слова Джондро.

По данным агентства, IranAir заказала 200 пассажирских самолетов стоимостью 38,3 миллиарда долларов, включая 100 самолетов у Airbus, 80 - у Boeing и еще 20 у ATR. Все эти сделки зависят от американских лицензий в связи с использованием в самолетах комплектующих из США. По данным телеканала CNBC, сделки Boeing с Ираном оцениваются примерно в 20 миллиардов долларов.

Министерство финансов США заявило во вторник, что Штаты отзовут разрешения на экспорт коммерческих пассажирских самолетов, комплектующих и услуг в Иран после 90-дневного периода, добавляет агентство.