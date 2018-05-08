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Фондовые индексы США во вторник практически не изменились на фоне решения Трампа по Ирану


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили вторник практически без изменений на фоне решения президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,01%, достигнув 24360,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - 0,02 %, до 7266,90 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,03%, до 2671,92 пункта.

Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая, экспорт которого в апреле вырос на 12,9% в годовом выражении, а импорт — на 21,5%. Эксперты прогнозировали меньшее увеличение показателей — экспорта на 6,3%, импорта — на 16%.

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