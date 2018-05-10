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Биржи АТР торгуются в плюсе на фоне роста цен на нефть


Рынки / Индексы
  • #Табло Токийской фондовой биржи
    © AFP, Toru Yamanaka

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют положительную динамику на фоне роста стоимости нефти из-за опасений, связанных с Ираном, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,19% - до 3165,11 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,1%, до 1836,38 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,88% - до 30805,88 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 на 0,25% - до 6123,1 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,32%, до 22479,02 пункта, корейский KOSPI - на 0,26%, до 2450,39 пункта.

Поддержку настроениям инвесторов в четверг оказывают растущие цены на нефть в свете ситуации вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила в среду, что США готовятся ввести дополнительные санкции в отношении Ирана на следующей неделе.

На фоне такой ситуации цены на нефть находятся в районе максимальных отметок с ноября 2014 году и способствуют росту стоимости акций компаний энергетического сектора азиатского региона. Старший трейдер Oanda Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Франс Пресс считает, что неудивительно, что цены на нефть продолжают активно расти, ведь решение США представляет собой значительный риск для поставок сырья в контексте баланса спроса и предложения.

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