События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 мая

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 10 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 2:01 GBP Великобритания - Баланс цен на жилье от RICS (апр) 0,00% -8% (факт) 2:50 JPY Япония - Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 0,96 трлн 1,77 трлн (факт) 2:50 JPY Япония - Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (мар) 2,076 трлн 3,122 трлн (факт) 4:30 CNY Китай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) -1,10% -0,2% (факт) 4:30 CNY Китай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) 2,10% 1,8% (факт) 4:30 CNY Китай - Индекс цен производителей (г/г) (апр) 0,031 3,4% (факт) 11:00 EUR Еврозона - Ежемесячный отчет ЕЦБ 11:30 GBP Великобритания - Объём промышленного производства (м/м) (мар) 0,10% 0,20% 11:30 GBP Великобритания - Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (мар) -0,20% -0,20% 11:30 GBP Великобритания - Сальдо торгового баланса (мар) -10,20 млрд -11,40 млрд 11:30 GBP Великобритания - Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (мар) -2,24 млрд 14:00 GBP Великобритания - Отчет Банка Англии по инфляции 14:00 GBP Великобритания - Число голосов за снижение ставки Банка Англии (май) 0 14:00 GBP Великобритания - Число голосов за повышение ставки Банка Англии (май) 2 2 14:00 GBP Великобритания - Число голосов за сохранение текущей ставки Банка Англии (май) 7 7 14:00 GBP Великобритания - Общий объём программы QE Банка Англии 435 млрд 14:00 GBP Великобритания - Общий объём программы QE Банка Англии (май) 435 млрд 435 млрд 14:00 GBP Великобритания - Решение по процентной ставке (май) 0,50% 0,50% Предв. GBP Великобритания - Оценка роста ВВП от NIESR 0,20% 15:30 USD США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) 2,10% 2,20% 15:30 USD США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (апр) 256,20 15:30 USD США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 211 тыс 218 тыс 15:30 CAD Канада - Индекс цен на новое жилье (м/м) (мар) -0,20% 0,20% 19:00 USD США - Отчет WASDE 21:00 USD США - Отчет об исполнении федерального бюджета США (апр) -209,0 млрд 193,8 млрд

Российские события