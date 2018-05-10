FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 мая


Рынки
  • #Аналитика
    © fotolia.com, verte

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 10 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01  GBPВеликобритания - Баланс цен на жилье от RICS (апр)0,00% -8% (факт)
2:50  JPYЯпония - Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 0,96 трлн1,77 трлн (факт)
2:50  JPYЯпония - Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (мар)2,076 трлн3,122 трлн (факт)
4:30  CNYКитай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр)-1,10% -0,2% (факт)
4:30  CNYКитай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр)2,10%1,8% (факт)
4:30  CNYКитай - Индекс цен производителей (г/г) (апр)0,0313,4% (факт)
11:00  EURЕврозона - Ежемесячный отчет ЕЦБ  
11:30  GBPВеликобритания - Объём промышленного производства (м/м) (мар)0,10%0,20%
11:30  GBPВеликобритания - Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (мар)-0,20%-0,20%
11:30  GBPВеликобритания - Сальдо торгового баланса (мар) -10,20 млрд -11,40 млрд
11:30  GBPВеликобритания - Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (мар) -2,24 млрд
14:00  GBPВеликобритания - Отчет Банка Англии по инфляции  
14:00  GBPВеликобритания - Число голосов за снижение ставки Банка Англии (май)0
14:00  GBPВеликобритания - Число голосов за повышение ставки Банка Англии (май)22
14:00  GBPВеликобритания - Число голосов за сохранение текущей ставки Банка Англии (май)77
14:00  GBPВеликобритания - Общий объём программы QE Банка Англии 435 млрд
14:00  GBPВеликобритания - Общий объём программы QE Банка Англии (май)435 млрд435 млрд
14:00  GBPВеликобритания - Решение по процентной ставке (май)0,50%0,50%
Предв.  GBPВеликобритания - Оценка роста ВВП от NIESR 0,20%
15:30  USDСША - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр)2,10%2,20%
15:30  USDСША - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (апр)256,20
15:30  USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 211 тыс218 тыс
15:30  CADКанада - Индекс цен на новое жилье (м/м) (мар)-0,20%0,20%
19:00  USDСША - Отчет WASDE  
21:00  USDСША - Отчет об исполнении федерального бюджета США (апр) -209,0 млрд193,8 млрд

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00:00  RUBМеждународные резервы Центрального банка (USD) 460,4 млрд
Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ