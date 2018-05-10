События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 мая

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 10 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания - Баланс цен на жилье от RICS (апр)
|0,00%
|-8% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|0,96 трлн
|1,77 трлн (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (мар)
|2,076 трлн
|3,122 трлн (факт)
|4:30
|CNY
|Китай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр)
|-1,10%
|-0,2% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр)
|2,10%
|1,8% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай - Индекс цен производителей (г/г) (апр)
|0,031
|3,4% (факт)
|11:00
|EUR
|Еврозона - Ежемесячный отчет ЕЦБ
|11:30
|GBP
|Великобритания - Объём промышленного производства (м/м) (мар)
|0,10%
|0,20%
|11:30
|GBP
|Великобритания - Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (мар)
|-0,20%
|-0,20%
|11:30
|GBP
|Великобритания - Сальдо торгового баланса (мар)
|-10,20 млрд
|-11,40 млрд
|11:30
|GBP
|Великобритания - Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (мар)
|-2,24 млрд
|14:00
|GBP
|Великобритания - Отчет Банка Англии по инфляции
|14:00
|GBP
|Великобритания - Число голосов за снижение ставки Банка Англии (май)
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания - Число голосов за повышение ставки Банка Англии (май)
|2
|2
|14:00
|GBP
|Великобритания - Число голосов за сохранение текущей ставки Банка Англии (май)
|7
|7
|14:00
|GBP
|Великобритания - Общий объём программы QE Банка Англии
|435 млрд
|14:00
|GBP
|Великобритания - Общий объём программы QE Банка Англии (май)
|435 млрд
|435 млрд
|14:00
|GBP
|Великобритания - Решение по процентной ставке (май)
|0,50%
|0,50%
|Предв.
|GBP
|Великобритания - Оценка роста ВВП от NIESR
|0,20%
|15:30
|USD
|США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр)
|2,10%
|2,20%
|15:30
|USD
|США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (апр)
|256,20
|15:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|211 тыс
|218 тыс
|15:30
|CAD
|Канада - Индекс цен на новое жилье (м/м) (мар)
|-0,20%
|0,20%
|19:00
|USD
|США - Отчет WASDE
|21:00
|USD
|США - Отчет об исполнении федерального бюджета США (апр)
|-209,0 млрд
|193,8 млрд
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00:00
|RUB
|Международные резервы Центрального банка (USD)
|460,4 млрд