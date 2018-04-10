Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме "Магнита"

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.39 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 1,09% - до 6,32 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,75%, до 68,01 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,68%, до 126,15 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP дорожали на 1,22%, до 4,62 доллара, "Газпром нефти" - на 3,04%, до 25,45 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ росла на 1,31% - до 1,85 доллара, Сбербанка SBER - на 2,26%, до 15,03 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 3,83% - до 22,38 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 1,9% - до 17,32 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,9%, до 15,68 доллара, НЛМК - на 1,61%, до 24,98 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT опускалась на 0,93% - до 19,17 доллара, "Ленты" - росла на 0,26% и составляла 5,82 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS увеличивалась на 2,9% - до 3,48 доллара.