Нефть дорожает на сохранении опасений в связи с ситуацией вокруг Ирана

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть символически растут, удерживаясь при этом на максимумах за 3,5 года, так как инвесторы продолжают реагировать на новости о выходе США из иранской ядерной сделки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.16 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,05% - до 77,25 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,18% - до 71,25 доллара за баррель.

На нефтяном рынке продолжает сказываться выход США из иранского ядерного соглашения. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что США выходят из сделки с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Теперь трейдеры оценивают заявления Саудовской Аравии о том, что страна готова принять меры по стабилизации нефтяного рынка и смягчить последствия потенциального дефицита предложения после решения Вашингтона выйти из ядерной сделки с Ираном.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики полагают, что дальнейшее участие Саудовской Аравии в соглашении ОПЕК+ по сокращению добычи может быть затруднено из-за ее готовности компенсировать сокращение предложения на международном рынке. "Это усложнит координацию между членами ОПЕК ", - отметил аналитик компании Petromatrix Оливье Якоб (Olivier Jakob).

Статистика по запасам нефти в США также поддерживает котировки. В среду Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 мая, уменьшились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 433,8 миллиона баррелей, при этом прогнозировалось сокращение только на 0,2 миллиона баррелей.