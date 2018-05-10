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Биржи США растут после публикации статистики по инфляции в США


Рынки / Индексы

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг растут на фоне данных министерства труда страны по росту потребительских цен, который оказался несколько ниже прогнозов, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.29 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,32%, до 24620,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,34%, до 7365,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,44%, до 2709,66 пункта.

Ранее в четверг министерство труда США сообщило, что потребительские цены в США в апреле ожидаемо выросли на 2,5% в годовом выражении. При этом в месячном выражении инфляция составила 0,2% против прогноза в 0,3%. Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - за апрель в месячном исчислении составила 0,1%, в годовом - 2,1%, при прогнозах на уровне 0,2% и 2,2% соответственно.

По мнению экспертов, опрошенных газетой The Wall Street Journal, потребительские цены в США выросли меньше, чем ожидалось, смягчив недавние опасения по поводу излишне быстрого ускорения инфляции в стране, которая подтолкнула бы Федеральную резервную систему (ФРС) США активно ужесточать монетарную политику.

"Инфляция в настоящее время является одним из важнейших показателей, на который следует обратить внимание, именно она будет определять динамику финансовых рынков", - отметил в интервью изданию главный специалист по инвестициям в голландской компании по управлению активами Robeco Лукас Даалдер (Lukas Daalder).

Теперь на рынках ожидается публикация статистики по состоянию бюджета США в апреле. Согласно прогнозам, профицит бюджета страны за месяц составил 193,8 миллиарда долларов против дефицита марта в 208,7 миллиарда.

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