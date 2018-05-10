Валютный и нефтяной рынки останутся нервными

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ, Александр Жирнов. И нефть, и рубль 10 мая после окончания праздников в России продемонстрировали положительную динамику, существенно укрепив свои позиции. Национальная валюта потеснила доллар и евро. Первый снижался в течение дня ниже 62 рублей впервые с 28 апреля. Евро падал до 73,63. Стоимость нефти эталонных марок продолжила повышение даже после резкого роста накануне, когда Brent и WTI обновили максимумы с ноября 2014 года.

Укрепление рубля привычно связывается с ростом цены на нефть, которая, в свою очередь, по словам аналитиков, реагирует на решение президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и возобновлении всех экономических санкций против Ирана. Курс доллара упал ниже 62 руб впервые с конца апреля

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", повышение цен на нефть не является единственной причиной роста рубля по отношению к доллару и евро. Дальнейшее движение национальной валюты оценить пока сложно, но прогнозы больше положительные. Нефть же, возможно, устремится вниз с достигнутых уровней, несмотря на конфликт с Ираном, в который вмешался и Израиль.

Несколько причин позитивной динамики

Профессор финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов считает, что в последнее время валютный рынок довольно сильно реагирует на потенциальные проблемы, которые могут возникать у российских компаний и российской экономики в целом. В частности, если посмотреть оценку Министерства экономического развития России по предполагаемому курсу при нынешней цене на нефть и санкционном режиме, то это – 50 рублей за доллар.

"В этом плане сейчас отклонения в сторону слабого рубля очень сильные. И коррекция может выглядеть сколь угодно приятной: и до 57 может, наверное, скорректироваться. До тех уровней, которые были до последнего момента. Поэтому нынешнее положительное движение естественным образом вытекает из фундаментальных значений, в том числе цены на нефть", - сказал Шибанов.

Главный инвестиционный стратег финансовой группы БКС Максим Шеин видит несколько причин роста национальной валюты. По его мнению, наконец-то по рублю пытаются отыграть рост мировых цен на нефть, учитывая, как сильно выросли цены на нее именно в рублях. Вторая причина в том, что на мировом рынке идет коррекция доллара против корзины основных валют и валют развивающихся стран. Кроме того, в Россию сейчас поступает значительное количество средств в иностранной валюте.

"Я не знаю, насколько силен фактор с точки зрения покупок локальных игроков между праздниками, но очевидно, что в страну приходит больше валюты. Естественно это связано с более высокими мировыми ценами на нефть и частично с тем, что инвесторы повернулись лицом к развивающимся рынкам. Когда они меньше переживают за развитые рынки, больше покупают рискованных активов. И это, прежде всего, развивающиеся рынки, коим на небольшой процент является и Россия, что собственно, видно по опережающей динамике Сбербанка", - добавил Шеин.

Прогноз скорее положительный

Что касается прогноза, то, по мнению Шибанова, давать его очень тяжело потому, что рынок достаточно нервно чувствует себя в целом. Пока не до конца понятно, как дальше будут развиваться санкции.

"Только что стало известно о том, что некоторые российские военные компании могут то ли попасть под санкции, то ли, наоборот, получить более легкий режим в связи с тем, что для ряда развивающихся стран мы являемся важным партнером в этой области. Поэтому все это движение – некое ожидание будущего. И куда все придет, совершенно не ясно", - сказал Шибанов.

Он добавил, что значения, к которым может прийти рубль, фундаментально оцениваются по-разному.

"Я с Минэкономразвития не могу полностью согласиться, что 50 рублей за доллар, но, наверное, район старых чисел 55-65 - такой коридор для ближайших колебаний вполне возможен", - пояснил Шибанов.

Иран, США и нефть

Шибанов думает, что нефть с нынешних уровней будет двигаться вниз, что обусловлено экономическими и политическими причинами, включая новые осложнения в американо-иранских отношениях и развитие альтернативных способов добычи.

"Поскольку и сланцевые нефтяники развиваются, у них увеличивается добыча в последнее время. Ну и с другой стороны, ожидаем какого-то разрешения конфликта с Ираном, который США сами себе придумали и, наверное, после этого будет лучше понятно, что с нефтяным рынком происходит", - считает Шибанов.

Максим Шеин не думает, что конфликт США и Израиля с Ираном окажет существенное влияние на нефтяной рынок.

"Подобного рода геополитические конфликты в деталях и подноготной абсолютно закрыты. Различные сепаратные договоренности и контакты, которые существуют, скрыты для подавляющего числа участников рынка. Поэтому они никогда не оцениваются объективно. Это некий эмоциональный аспект в плане "а повлияет ли это как-то на баланс спроса и предложения". Понятно, что со стороны спроса угроз особых не будет. Спрос на нефть сосредоточен не в этих странах. Да и со стороны предложения это – не сильно то. Почему-то все забывают, что Иран – не нефтяная держава", - пояснил Шеин.

По его словам, Иран, прежде всего, поставщик газа и очень крупный игрок на газовом рынке. Да, он, конечно, добывает и нефть, но совершенно не в таких объемах. Сейчас основные игроки по нефти – Саудовская Аравия, США и Россия.