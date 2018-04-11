ОБЗОР - Рынок акций РФ вырос на внешнем позитивном фоне и на укреплении рубля

МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок вырос в четверг по основным индексам на внешнем позитивном фоне и на укреплении рубля к основным инвалютам.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,47%, до 2312,92 пункта, индекс РТС - на 3,28%, до 1179,63 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1,58 рубля, до 61,65 рубля, курс евро, на 1,47 рубля, до 73,54 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению и опускается на 0,39%, до 76,91 доллара за баррель.

РОСТ ИНДЕКСОВ

Российские торговые площадки, открывшись приличным ростом, весь день продержались в умеренно волатильном боковом движении, отмечает Алексей Коренев из "Финама". "Новостей, либо отчетов корпораций, способных заметно повлиять на динамику индексов, просто не было, и рынки лениво гадали, как будет разворачиваться интрига с Ираном, а также в какой степени это может повлиять на стоимость нефти и котировки рубля к доллару и евро", - комментирует положение он.

Впрочем, в четверг нефть торговалась большую часть дня в плюсе и даже поднималась до 77,97 доллара за баррель и лишь к вечеру стала корректироваться вниз после значительного, почти двухдневного роста, отмечают эксперты на рынке.

Анна Бодрова из "Альпари" отмечает, что рыночные реакции в четверг были в большей степени эмоциональны. Во-первых, на площадку вернулись почти все инвесторы, отдыхавшие на майских каникулах, это увеличило рыночный объем и активность, указывает она.

Во-вторых, фактор нефти и максимумов за 3,5 лет в цене барреля Brent сделали свое дело, также отмечает аналитик. В-третьих, спекулятивного влияния ближневосточного драйвера тоже никто не отменял, добавляет она.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Распадской" упали на 3,5% - до 95,01 рубля, минимума с 26 апреля, на новости о пожаре на шахте. К закрытию торгов акции "Распадской" подешевели на 2,86%. До сообщения о пожаре акции "Распадской" на Московской бирже незначительно снижались - на 0,4%.

Как сообщили в четверг РИА Новости в Ростехнадзоре, пожар произошел на шахте "Распадская" RASP в Кемеровской области. Создается комиссия по расследованию причин аварии. Ранее о пожаре на шахте сообщил источник РИА Новости в экстренных службах региона. По информации источника, пожар произошел на глубине 500 метров, шла эвакуация 195 горняков. Работа шахты приостановлена.

Позднее представитель компании Evraz, которая владеет шахтой, сообщил РИА Новости, что все шахтеры "Распадской" выведены из аварийного участка, опасности для их жизни и здоровья нет.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – обыкновенные акции "Башнефти" BANE(3,43%), префы "Татнефти" TATN(3,33%), бумаги Сбербанка SBER(префы выросли на 2,94%, обыкновенные акции – 3,09%) и акции "Яндекса" YNDX(2,94%).

Среди лидеров падения – ГДР En+ (-4,66%), акции Polymetal (-3,35%), "Норникеля" (-3,28%), "Алросы" ALRS(-2,02%), НЛМК (2,01%), ТМК (-1,97%), а также акции "Уралкалия" (1,8%), "Северстали" CHMF(-1,75%) и акции "Фосагро" PHOR(-1,65%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Учитывая, что завтра уже пятница, рынок может предпочесть фиксировать прибыль после полудня, считает Бодрова из "Альпари".

"В России опубликуют торговый баланс за март. В Еврозоне прои?дет выступление главы ЕЦБ Марио Драги. В Китае огласят объемы выданных займов. В США представят индексы цен на экспорт/импорт за апрель, индексы инфляционных ожиданий и потребительского доверия Мичиганского университета, а также число буровых установок от Baker Hughes", - напоминают о событиях пятницы аналитики "Велес Капитала".