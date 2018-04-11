Лизинговая "дочка" Сбербанка во II полугодии поучаствует в проектах со странами ОИС

КАЗАНЬ, 10 мая /ПРАЙМ/. Лизингова "дочка" Сбербанка SBER АО "Сбербанк лизинг" во втором полугодии 2018 года поучаствует в пилотных проектах со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщил председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин на деловом завтраке крупнейшего российского банка в рамках Х международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2018".

"Дочерняя компания "Сбербанк лизинг" на сегодняшний день готовит продуктовую линейку, и мы думаем, что уже во втором полугодии пропилотирует несколько проектов в части партнерского финансирования (со странами ОИС - ред.)", - сказал он.

Колтыпин уточнил, что лизинговыми операциями банк не закроет все потребности по сотрудничеству со странами-участницами ОИС, и поэтому рассчитывает, в том числе, на торговое финансирование.

"Уже в этом году была реализована крупная сделка по поставке зерна в страны Ближнего Востока. Эта сделка была осуществлена на сумму 30 миллионов долларов", - добавил он.

АО "Сбербанк лизинг" - одна из крупнейших российских лизинговых компаний. Единственным акционером компании является Сбербанк.