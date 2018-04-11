FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Лизинговая "дочка" Сбербанка во II полугодии поучаствует в проектах со странами ОИС


Рынки

КАЗАНЬ, 10 мая /ПРАЙМ/. Лизингова "дочка" Сбербанка SBER АО "Сбербанк лизинг" во втором полугодии 2018 года поучаствует в пилотных проектах со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщил председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин на деловом завтраке крупнейшего российского банка в рамках Х международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2018".

"Дочерняя компания "Сбербанк лизинг" на сегодняшний день готовит продуктовую линейку, и мы думаем, что уже во втором полугодии пропилотирует несколько проектов в части партнерского финансирования (со странами ОИС - ред.)", - сказал он.

Колтыпин уточнил, что лизинговыми операциями банк не закроет все потребности по сотрудничеству со странами-участницами ОИС, и поэтому рассчитывает, в том числе, на торговое финансирование.

"Уже в этом году была реализована крупная сделка по поставке зерна в страны Ближнего Востока. Эта сделка была осуществлена на сумму 30 миллионов долларов", - добавил он.

АО "Сбербанк лизинг" - одна из крупнейших российских лизинговых компаний. Единственным акционером компании является Сбербанк.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ