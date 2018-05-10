Профицит бюджета США в апреле составил рекордные $214,3 млрд

МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Профицит бюджета США в апреле 2017-2018 финансового года составил 214,3 миллиарда долларов против мартовского дефицита в 208,7 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны.

Это стало самым высоким уровнем профицита бюджета в США в истории. Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2001 года, когда профицит бюджета составил 190 миллиардов долларов.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали профицит по итогам отчетного месяца на уровне 193,8 миллиарда долларов.

Годом ранее в стране в апреле был зафиксирован профицит бюджета в размере 182,428 миллиарда долларов.

Государственные расходы в США в апреле текущего года выросли на 8,4% в годовом выражении и составили 296,192 миллиарда долларов, доходы при этом увеличились на 12% - до 510,447 миллиарда долларов.