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"Ютэйр" заказала 30 самолетов Boeing 737-800 Max


Рынки

МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Ютэйр" UTAR заказала 30 самолетов Boeing 737-800 Max, поставка первого воздушного судна ожидается в апреле 2019 года, сообщил РИА Новости президент "ЮТэйр — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

"Согласно финансовой модели, в планах "Ютэйр" - обновить парк самолетов. Первая поставка одного из 30 самолетов Boeing 737-800 Max ожидается в апреле 2019 года", - сказал он.

Флот перевозчика состоит из 14 самолетов ATR-72, шести Boeing 737-400, 32 Boeing 737-500, 10 Boeing 737-800, трех Boeing 767-200.

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