Президиум ЕР в понедельник планирует встретиться с Кудриным

МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Президиум фракции ЕР планирует встретиться с главой Центра стратегических разработок, экс-министром финансов РФ Алексеем Кудриным, которого фракция рассматривает в качестве кандидата на пост главы Счетной палаты, сообщил РИА Новости в четверг первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Завтра руководство фракции дополнительно обсудит этот вопрос, а уже в понедельник мы планируем, что президиум фракции встретится с Алексеем Леонидовичем. Состоится разговор, по итогам которого, насколько обе стороны будут удовлетворены, мы примем решение", - сказал Исаев.

Ранее экс-министр финансов сообщил газете "Ведомости", что думает над предложением парламентского большинства возглавить Счетную палату.