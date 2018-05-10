Кудрин получил предложение возглавить Счетную палату - представитель

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МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин получил предложение возглавить Счетную палату, оно достаточно неожиданное и он его обдумывает, сообщил РИА Новости представитель Кудрина.

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщал РИА Новости, что президиум фракции ЕР планирует встретиться с Кудриным, которого фракция рассматривает в качестве кандидата на пост главы Счетной палаты.

"Могу подтвердить наличие предложения. Оно достаточно неожиданное. Алексей Леонидович сейчас его обдумывает", - сказал собеседник агентства.