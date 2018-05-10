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Минфин РФ ожидает профицит бюджета РФ в 2018 г на уровне 0,45% ВВП - проект


Рынки

МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Минфин РФ ожидает профицит федерального бюджета в 2018 году на уровне 0,45% ВВП, или 440,6 миллиарда рублей вместо заложенного в действующем законе о бюджете дефицита на уровне 1,3% ВВП, при этом расходы бюджета предлагается увеличить на 62 миллиарда рублей. Проект соответствующих поправок в бюджет на 2018 год и период 2019-2020 годов размешен на портале проектов нормативных актов правительства.

Согласно предложенным Минфином поправкам, которые разработаны на основании уточненного прогноза Минэкономразвития, доходы бюджета РФ в текущем году будут на 1,8 триллиона рублей больше первоначального плана и составят 17,032 триллиона рублей, при этом дополнительные нефтегазовые доходы окажутся почти на 2,2 триллиона рублей больше плана и составят 2,74 триллиона рублей.

Расходы бюджета Минфин предложил увеличить до 16,591 триллиона рублей.

При этом Минфин уменьшил верхний предел государственного внутреннего долга до 10,281 триллиона рублей с 10,502 триллиона рублей в действующем законе о бюджете, а верхний предел государственного внешнего долга - до 61,9 миллиарда долларов с 71,6 миллиарда долларов ранее.

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