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Минфин РФ планирует размещение евробондов в 2018 году на $6,968 млрд – проект


Рынки

МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Минфин РФ сохранил планы по внешним займам на 2018 год, планируя размещение евробондов в 2018 году на международном и российском рынках капитала на сумму 6,968 миллиарда долларов, говорится в проекте поправок в закон о федеральном бюджете на 2018-2020 годы, опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов правительства.

В качестве источника привлечения этих займов указаны "международный и российский рынки капитала". Срок погашения бумаг - до 30 лет.

В марте текущего года Минфин уже провел размещение 11-летних евробондов на 1,5 миллиарда долларов и доразместил выпуск с погашением в 2047 году на 2,5 миллиарда долларов. Из привлеченных в результате 4 миллиардов долларов 3,2 миллиарда долларов были направлены на погашение другого выпуска суверенных облигаций, и еще 800 миллиардов долларов были зачислены в бюджет.

Всего Минфин планировал разместить евробондов на 7 миллиардов долларов, из них до 3 миллиардов долларов направить в бюджет, и 4 миллиарда - на погашение старых неликвидных выпусков бумаг.

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