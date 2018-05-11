Медведев проведет совещание по экономическим вопросам

МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу проведет совещание по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Госдума во вторник проголосовала за утверждение Медведева премьер-министром России. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева премьером.

В заседании примут участие и.о. вице-премьеров Аркадий Дворкович и Дмитрий Козак, помощник президента РФ Андрей Белоусов, и.о. министра финансов Антон Силуанов, и.о. главы Минэкономразвития Максим Орешкин, и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров, и.о. министра сельского хозяйства Александр Ткачев, первый замруководителя аппарата правительства Максим Акимов, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

В понедельник вышел указ Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нем президент поручил обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, рост экономики выше мирового, инфляцию не выше 4%, увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет.

В четверг Медведев отметил, что выполнение нового "майского указа" президента потребует определенных корректив в бюджетный процесс. Он добавил, что деньги для реализации указа должны быть найдены. Правительство, в свою очередь, будет расходовать их на наиболее значимые программы с максимальным результатом.

В понедельник Медведев озвучил планы по своим замам: первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов (будет курировать финансово-экономический блок), а вице-премьерами Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (АПК), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (ОПК), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь) и Константин Чуйченко (как руководитель аппарата). Кроме того, по данным источника РИА Новости в кабмине, вице-премьером - полпредом президента планируется оставить Юрия Трутнева.