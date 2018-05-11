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Чистое привлечение внутренних займов РФ в 2018 г составит 1,044 триллиона рублей - проект


Рынки

МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Минфин РФ планирует увеличить чистое привлечение внутренних займов в текущем году до 1,044 триллиона рублей, говорится в проекте поправок к закону о бюджете на 2018 год и период до 2020 года, которые опубликованы на официальном портале проектов нормативных актов правительства.

В действующем законе о бюджете на текущий год запланированы внутренние займы РФ на уровне 1,448 триллиона рублей, а чистое привлечение - 817 миллиардов рублей.

Директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский ранее говорил, что министерство может повысить предельный объем внутренних займов в текущем году, но они не превысят объем внутреннего привлечения прошлого года, когда он достиг 1,1 триллиона рублей.

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