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Минфин РФ купит валюту в 2018 году на 2,7 трлн руб - проект


Рынки

МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Минфин РФ более чем в пять раз увеличит покупки валюты на внутреннем рынке в 2018 году, направив на эти цели дополнительные нефтегазовые доходы бюджета на 2,74 триллиона рублей против планировавшихся в действующем законе о бюджете 527,6 миллиарда рублей.

Проект соответствующих поправок в закон о бюджете на 2018 год и период 2019-2020 годов опубликован на официальном портале проектов нормативных актов правительства.

Министерство по бюджетному правилу направляет на покупку валюты дополнительные доходы бюджета от экспорта углеводородов при цене нефти выше прогноза.

Минфин проводит такие операции на внутреннем рынке с февраля 2017 года. В прошлом году общий объем валютных интервенций Минфина составил 829 миллиардов рублей. Купленная валюта зачисляется на специальные счета ЦБ, и будет направлена на пополнение ФНБ.

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