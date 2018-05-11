События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 мая

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 11 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 4:30 AUD Австралия - Жилищные кредиты (м/м) (мар) -0,20% -2,2% (факт) 10:00 EUR Испания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) 1,20% 1,1% (факт) 10:00 EUR Испания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (апр) 1,10% 1,1% (факт) Предв. CNY Китай - Объём выданных займов 1120,0 млрд 1100,0 млрд 15:30 USD США - Индекс цен на экспорт (м/м) (апр) 0,30% 0,30% 15:30 USD США - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса) 15:30 USD США - Индекс цен на импорт (м/м) (апр) 0,00% 0,50% 15:30 CAD Канада - Изменение занятости (апр) 32,3 тыс 17,4 тыс 15:30 CAD Канада - Уровень безработицы (апр) 5,80% 5,80% 16:10 CAD Канада - Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс 16:15 EUR Еврозона - Выступление президента ЕЦБ Марио Драги 17:00 USD США - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май) 88,4 88 20:00 USD США - Число буровых установок от Baker Hughes 834 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/ 26,4 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 690,7 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 106,8 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 229,2 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -5,7 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -1,4 тыс 22:30 USD США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 9,5 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 120,6 тыс

Российские события