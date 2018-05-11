События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 мая

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 11 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия - Жилищные кредиты (м/м) (мар)
|-0,20%
|-2,2% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр)
|1,20%
|1,1% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (апр)
|1,10%
|1,1% (факт)
|Предв.
|CNY
|Китай - Объём выданных займов
|1120,0 млрд
|1100,0 млрд
|15:30
|USD
|США - Индекс цен на экспорт (м/м) (апр)
|0,30%
|0,30%
|15:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|15:30
|USD
|США - Индекс цен на импорт (м/м) (апр)
|0,00%
|0,50%
|15:30
|CAD
|Канада - Изменение занятости (апр)
|32,3 тыс
|17,4 тыс
|15:30
|CAD
|Канада - Уровень безработицы (апр)
|5,80%
|5,80%
|16:10
|CAD
|Канада - Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс
|16:15
|EUR
|Еврозона - Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
|17:00
|USD
|США - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
|88,4
|88
|20:00
|USD
|США - Число буровых установок от Baker Hughes
|834
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|26,4 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|690,7 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|106,8 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|229,2 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-5,7 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-1,4 тыс
|22:30
|USD
|США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|9,5 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|120,6 тыс
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00:00
|RUB
|Сальдо торгового баланса (мар)
|12,19 млрд
|16,00 млрд