FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 мая


Рынки
  • #Аналитика
    © fotolia.com, verte

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 11 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30  AUDАвстралия - Жилищные кредиты (м/м) (мар)-0,20% -2,2% (факт)
10:00  EURИспания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр)1,20%1,1% (факт)
10:00  EURИспания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (апр)1,10%1,1% (факт)
Предв.  CNYКитай - Объём выданных займов 1120,0 млрд1100,0 млрд
15:30  USDСША - Индекс цен на экспорт (м/м) (апр)0,30%0,30%
15:30  USDСША - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
15:30  USDСША - Индекс цен на импорт (м/м) (апр)0,00%0,50%
15:30  CADКанада - Изменение занятости (апр)32,3 тыс17,4 тыс
15:30  CADКанада - Уровень безработицы (апр)5,80%5,80%
16:10  CADКанада - Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс
16:15  EURЕврозона - Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
17:00  USDСША - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)  88,488
20:00  USDСША - Число буровых установок от Baker Hughes834
22:30  USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/26,4 тыс
22:30  USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC690,7 тыс
22:30  USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC106,8 тыс
22:30  USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC229,2 тыс
22:30  USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -5,7 тыс
22:30  USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -1,4 тыс
22:30  USDСША - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю9,5 тыс
22:30  USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC120,6 тыс

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00:00  RUBСальдо торгового баланса (мар)12,19 млрд16,00 млрд
Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ