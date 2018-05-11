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Биржи АТР закрылись разнонаправленно на ожиданиях переговоров США и КНР


Рынки / Индексы

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы без единой динамики на ожиданиях второго раунда переговоров США и Китая по торговым вопросам, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,35% - до 3163,26 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,03%, до 1825,14 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,02% - до 31122,06 пункта, корейский KOSPI - на 0,55%, до 2477,71 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1,16%, до 22758,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - уменьшился на 0,04% и составил 6116,7 пункта.

Трейдеры ожидают второго раунда переговоров между США и КНР по торговле, который пройдет на следующей неделе. Первый этап переговоров проходил в Пекине 3-4 мая. Тогда каких-либо значительных результатов встреча не принесла, и неопределенность в торговых отношениях между странами осталась.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.

По мнению аналитиков JPMorgan, которое приводит агентство Рейтер, США заинтересованы в положительном исходе предстоящих переговоров. "Трампу по-прежнему нужна поддержка Си Цзиньпина и Китая в отношениях с Северной Кореей, и это будет его приоритетом в краткосрочной перспективе", - отметили эксперты.

Переговоры США и КНДР также остаются в центре внимания азиатских инвесторов. Историческая встреча лидеров стран состоится 12 июня в Сингапуре. До этого 27 апреля прошла встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. На ней была достигнута договоренность о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова и заключения мира вместо действующего уже 65 лет перемирия.

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