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Биржи Европы снижаются на политических событиях в Италии


Рынки / Индексы

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в пятницу торгуются в минусе, трейдеры следят за процессом создания правительственной коалиции в Италии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.43 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,03%, до 7698,4 пункта, французский CAC 40 на 0,4%, до 5523,94 пункта, немецкий DAX - на 0,32%, до 12977,78 пункта. Итальянский индекс FTSE MIB опускался на 0,08%, до 24015,91 пункта, при этом торги четверга индекс закрыл снижением почти на 1%.

Инвесторы реагируют на политические события в Италии. В четверг лидеры "Движения 5 звезд" (Д5З) Луиджи Ди Майо и партии "Лига" Маттео Сальвини, ведущие переговоры по вопросу о формировании нового правительства Италии, запросили у президента республики Серджо Маттареллы время до понедельника для завершения консультаций.

Как отмечают аналитики, опрошенные агентством Рейтер, потенциальная коалиция создаст один из крупнейших евроскептических альянсов в Европе, и на рынках есть опасения, что это может нанести ущерб отношениям Италии с Европейским союзом и негативно сказаться на экономике страны.

Вместе с тем, поддержку индексам оказывают позитивные данные финотчетности европейских компаний. Так, крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal по итогам первого квартала увеличила прибыль на 19%, до 1,192 миллиарда долларов. Выручка компании за январь-март 2018 года выросла на 19,3%, до 19,186 миллиарда долларов. Акции ArcelorMittal на данных отчетности растут в цене на 2,8%.

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