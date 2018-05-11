Рубль днем мало менялся к доллару и евро, притормозив после взлета накануне

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Рубль днем мало менялся против доллара и евро, притормозив после взлета накануне, отмечают трейдеры.

Дорогая нефть продолжает оказывать поддержку российской валюте, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.18 мск снижался на 6 копеек - до 61,65 рубля, курс евро рос на 7 копеек, до 73,60 рубля.

По итогам валютных торгов четверга курс доллара упал на 1,52 рубля, евро - на 1,48 рубля.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

Российская валюта днем в пятницу мало менялась к доллару и к евро в рамках стабилизации после уверенного взлета накануне, произошедшего на фоне обновления рынком нефти максимумов за 3,5 года - выше 77 долларов за баррель Brent. Рынки продолжают оценивать возможность сбоя поставок нефти из-за решения США выйти из ядерного соглашения с Ираном и намерения восстановить санкции против страны.

Между тем, озвученные Минфином РФ планы с 10 мая нарастить покупки валюты до исторического максимума в 16,1 миллиарда рублей в день добавляют давления на курс рубля, отмечают эксперты.

В итоге доллар и евро днем менялись к рублю разнонаправленно в пределах 0,1%. Рублевая цена "черного золота" при этом обновляет многолетние максимумы выше уровня 4,75 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

На следующей неделе стартует традиционный налоговый период РФ, который, как правило, оказывает рублю поддержку или как минимум сдерживает понижательное давление в периоды турбулентности, рассуждает Роман Блинов из компании "Международный финансовый центр".

"Поскольку геополитический фон немного успокоился, а нефть остается на высоких позициях, можно рассчитывать на дальнейшие укрепление рубля. Однако важно помнить, что большее влияние на курсовую динамику сейчас оказывает не нефть, а доллар. Так что в любом случае общие настроения по американской валюте на форексе в обозримом будущем будут отражаться на поведении рубля", - добавил он.

Повышательное ралли доллара забуксовало после масштабного движения вверх с середины апреля, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Мировая политическая карта приобретает все более интересные очертания. Страны Евросоюза весьма болезненно восприняли позицию США по Ирану, что не только чревато нарастанием межрегиональных трений, но и еще более отдаляет регионы от скоординированного наращивания санкционного давления на Россию. Участники рынка пока сфокусируются на осмыслении текущих геополитических раскладов и последнего движения на нефтяном рынке", - добавил он.