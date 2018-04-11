Рынок акций днем уверенно растет на дорогой нефти, РТС почти на 1200

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Рынок акций РФ днем в пятницу уверенно растет, отыгрывая дорогую нефть, отмечают трейдеры.

Индекс РТС почти вернулся на уровень 1200 пунктов, индекс Мосбиржи – в 1,5% от исторического максимума.

К 15.26 мск рублевый индекс Мосбиржи рос на 1,2%, до 2341 пункта, а долларовый индекс РТС - на 1,4% - до 1196 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее в пятницу индекс РТС повышался до 1198,62 пункта – максимума с 9 апреля, Мосбиржи – до 2344,87 пункта, что совсем недалеко от исторического максима в 2376,96 пункта, достигнутого в феврале.

НЕФТЬ ТЯНЕТ ИНДЕКСЫ ВВЕРХ

Рынок акций РФ в пятницу днем уверенно рос на фоне сохранения рынка нефти в районе уровня 77 долларов за баррель сорта Brent.

Инвесторы опасаются сокращения экспорта "черного золота" из Ирана на фоне санкций со стороны США. Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

На этом фоне в лидерах роста среди "голубых фишек" – бумаги нефтегазового сектора. Акции "Лукойла" LKOH дорожают на 2,4%, "Роснефти" ROSN– на 1,5%, "Газпром GAZP нефти" – на 2,7%, "Газпрома" – на 1,3%.

Акции Сбербанка SBER растут на 1,2% на фоне укрепившегося накануне и продолжающегося торговаться уверенно рубля.

В лидерах снижения - бумаги "Полюса" (-1%), "Русгидро" (-0,7%), "Аэрофлота" AFLT(-0,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

До конца дня не запланировано событий, которые могли бы внести существенные коррективы в текущую динамику российского рынка, рассуждает Игорь Ковалев из ГК "Инстафорекс".

"Не стоит рассчитывать на активизацию инвесторов и перед выходными. Скорее всего, бычий импульс не получит существенного развития, если только американские площадки не стартуют в хорошем плюсе. Дополнительных позитивных сигналов с рынка нефти в краткосрочной перспективе не ожидается", - добавил он.

Индекс Мосбиржи поднялся выше сопротивления 2320 пунктов, стремясь к отметке 2350 пунктов, оценивает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Долларовый индекс РТС при этом подошел к отметке 1200 пунктов. Во второй половине дня ждать отступления индексов РФ от внутридневных максимумов стоит только при ухудшении настроений в Штатах и на нефтяном рынке. На данный момент "быки" преобладают", - добавила она.