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Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с 9 апреля


Облигации / Рынки / Акции

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с 9 апреля, по информации с Московской биржи.

Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с 9 апреля на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.14 мск пятницы рос на 1,32% - до 2343,36 пункта, индекс РТС - на 1,69%, до 1199,59 пункта (уже поднимался до 1200,21 пункта), свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 15 копеек - до 61,56 рубля, курс евро растет на 8 копеек - до 73,61 рубля.

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