Рубль вечером снижался к доллару и евро в рамках коррекции

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Рубль вечером снижался к доллару и в большей степени - к евро в рамках коррекции, говорят трейдеры.

Подешевевшая нефть и фактор приближающихся выходных придавили курс российской валюты, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.37 мск повышался на 0,18 рубля - до 61,89 рубля, курс евро - на 0,48 рубля, до 74,01 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СКОРРЕКТИРОВАЛСЯ ВНИЗ

Курс рубля снижался против доллара и евро в рамках коррекции. При этом укрепление европейской валюты на форексе в район 1,195 доллара обусловило большее повышение евро против рубля.

Снижение доллара и евро накануне, примерно на 1,5 рубля каждого, сменилось в пятницу их коррекционным ростом.

Перед выходными инвесторы хеджируют валютные риски, откупая подешевевшие доллары и евро. Нестабильная геополитика поддерживает осторожность игроков рынка.

Сползание нефтяных котировок в направлении 77 долларов за баррель сорта Brent поддерживает коррекционное снижение рубля.

В итоге доллар и евро вечером росли к рублю на 0,3-0,7%. Рублевая цена нефти закрепляется выше уровня 4,75 тысячи рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Фактором поддержки рубля могут стать изменения в геополитических условиях, полагает Антон Покатович из Бинбанка.

"Так, одностороннее решение Трампа по иранской сделке было воспринято европейскими странами весьма неоднозначно. В результате ожидаем, что геополитика в перспективе двух месяцев сместится с новых санкций против РФ в сторону решения вопросов, связанных с Ираном, а также продолжения торговых переговоров США и Китая. При поддержке нефтяных цен ожидаем курс на уровне 61,4-62,1 рубля за доллар на следующей неделе", - добавил он.

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61,3-62,3 рубля, евро – в коридоре 73,2-74,4 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.