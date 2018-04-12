Рынок акций РФ вырос вместе с "голубыми фишками"

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Российский рынок вырос по основным индексам вместе с "голубыми фишками".

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,4% - до 2345,26 пункта, индекс РТС - на 1,22%, до 1193,98 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 20 копеек - до 61,91 рубля, курс евро - на 46 копеек, до 73,99 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,12% - до 77,38 доллара за баррель.

"Российский фондовый рынок в пятницу, похоже, и не собирался фиксировать прибыль. "Голубые фишки" с опорой на внешний фон неплохо укрепились и толкали индексы еще выше. В результате рублевый индекс Мосбиржи подошел к зоне ключевых сопротивлений 2330-2340 пунктов, и сегодня укрепление рубля ему совсем не мешало. Индекс РТС восстановился в область 1200 пунктов. До 1250 пунктов, откуда в апреле стартовала распродажа, еще далеко, и текущий рост смотрится все-таки избыточным", - комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Газпром GAZP нефти" (5,99%), "Лукойла" LKOH(3,5%), "Распадской" (3,34%), "Газпрома" (2,95%), Московской биржи (2.55%), "Камаза" KMAZ(2,37%) и акции НЛМК (2,06%). Также выросли бумаги Сбербанка SBER(префы – на 1,59%, обыкновенные акции – на 0,86%).

Среди лидеров падения – ЧТПЗ (-12,68%), префы "Селигдара" SELG(-10,92%), акции "Аэрофлота" AFLT(-1,65%), "Полюса" (-1,33%), "Русгидро" (-1,06%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из ГК Forex Club считает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2290-2390 пунктов, а РТС – в коридоре 1180-1210 пунктов.

В понедельник будут объявлены результаты разбалансировки индекса MSCI, напоминает аналитики из "Велес Капитала".

Новая неделя вполне может начаться коррекцией, особенно если это позволит внешний фон, полагает Бодрова из "Альпари". Индексу Мосбиржи можно отойти в диапазон 2275-2300 пунктов, чтобы оттуда продолжать более продуктивную волну роста, считает она.