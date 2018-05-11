Евро дорожает к доллару после комментариев Драги

МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Курс евро к доллару растет в пятницу, в то время как инвесторы отыгрывают заявления главы Европейского центрального банка Марио Драги, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.13 мск курс евро к доллару рос до 1,1946 доллара с 1,1915 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 109,27 иены за доллар со 109,39 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 92,51 пункта.

Выступая на мероприятии во Флоренции, Драги в пятницу заявил, что еврозоне нужен новый "фискальный" инструмент для борьбы с кризисами. Цель нового инструмента - обеспечить дополнительный уровень стабилизации, тем самым укрепляя доверие к национальной политике, приводит агентство Рейтер слова Драги.

Инвесторы ожидают, что лидеры Европейского Союза, которые встретятся в следующем месяце, добьются постепенного прогресса по некоторым нерешенным вопросам в блоке, таким как общая поддержка для предоставления наличности банкам, которые в настоящее время испытывают нехватку, добавляет агентство.

При этом, снижение доллара к евро эксперты объясняют фиксацией прибыли инвесторами. "Люди фиксируют прибыль. Рост курса (доллара - ред.) постепенно замедляется", - цитирует агентство мнение старшего инвестиционного аналитика Manulife Asset Management в Бостоне Чака Томса (Chuck Tomes).