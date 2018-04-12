МИД Украины в ближайшее время ожидает решения по иску Ощадбанка к РФ по активам в Крыму

КИЕВ, 11 мая /ПРАЙМ/. Решение арбитража в Париже по иску украинского Ощадбанка к РФ о возмещении более 1 миллиарда долларов потерь в Крыму ожидается в ближайшее время, заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"…Мы ожидаем, что в ближайшее время будет принято решение по Ощадбанку... который потерял свое имущество на территории Крыма", - сказала Зеркаль в эфире украинского "Пятого канала" в пятницу вечером.

Речь идет об иске Ощадбанка к РФ о возмещении потерь в Крыму в рамках двухстороннего договора о защите инвестиций. В марте 2017 года Ощадбанк сообщал о начале слушаний по этому делу в международном арбитраже в Париже.

Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка SBER СССР на Украине. Это крупнейший госбанк страны.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".