Продажи "Камаза" в РФ в I квартале выросли на 7,8% - до 6,2 тыс автомобилей

МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Продажи автомобилей "Камаз" KMAZ в РФ за первый квартал 2018 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6,2 тысячи единиц, следует из материалов компании.

"По итогам трех месяцев 2018 года на рынке России ПАО "Камаз" реализовало 6200 грузовых автомобилей, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в том числе: полной массой свыше 14 тонн – 6145 штук, среднетоннажных автомобилей полной массой 8-14 тонн – 55 штук", - говорится в сообщении.

При этом общие продажи компании в первом квартале 2018 года составили 6,653 тысячи машин (снижение на 3,4% в годовом выражении). Выручка от реализации грузовых автомобилей за первый квартал увеличилась почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 20,7 миллиарда рублей.

Доля "Камаза" на российском рынке грузиков полной массой свыше 14 тонн (данные по регистрациям автотехники) по итогам первого квартала 2018 года составила 41,9%.

Продажи автомобилей "Камаз" в РФ по итогам 2017 года выросли на 18% - до 33,154 тысячи машин, сообщала компания в марте.

"Камаз" занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и восьмое место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей. Среди акционеров "Камаза" - госкорпорация "Ростех" (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (23,54%), немецкий Daimler (15%).