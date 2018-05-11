Биржи Европы закрылись разнонаправленно, акции металлургических компаний вышли в плюс

МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Основные биржевые площадки Европы завершили торги пятницы разнонаправленной динамикой, при этом акции металлургических компаний оказались в плюсе на фоне финансовой отчетности ArcelorMittal, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,31%, до 7724,55 пункта, французский CAC 40 - снизился на 0,07%, до 5541,94 пункта, немецкий DAX потерял 0,17%, снизившись до 13001,24 пункта.

Металлургический индекс Stoxx Europe 600 Basic Materials, включающий в себя крупнейших европейских производителей металлов, завершил торги пятницы ростом на 1,8%. Инвесторы отреагировали на данные отчетности крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal.

Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров головной структуры, по итогам первого квартала 2018 года составила 1,192 миллиарда долларов, что на 19% превышает показатель годичной давности. Базовая прибыль в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода составила 1,17 доллара против 0,98 доллара в январе-марте годом ранее.

"Акции продолжают демонстрировать признаки уверенного роста стоимости, что происходит на фоне сезона отчетностей", - приводит агентство MarketWatch мнение главного рыночного аналитика IG Криса Бошама (Chris Beauchamp).

При этом акции фармацевтических компаний, напротив, оказались в минусе. Отраслевой индекс Stoxx Europe 600 Health Care (SXDP) опустился на 0,7% накануне заявления президента США Дональда Трампа по вопросу цен на рецептурные лекарства в США. Позднее в пятницу Трамп обвинил в высоких ценах на американские лекарства другие страны и американских лоббистов, работающих от лица местной фармацевтической промышленности. Он также отметил, что нынешняя администрация предпримет ряд мер против ряда производителей.