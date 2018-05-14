События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 мая

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 14 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:45
|USD
|США - Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|13:00
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
|13:15
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер
|14:20
|USD
|США - Ежемесячный отчет ОПЕК
|14:45
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Питера Праета
|16:40
|USD
|США - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|20:45
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Русагро: результаты за 1к18 по МСФО
|RUB
|ВТБ: результаты за 1к18 по МСФО
|RUB
|НЛМК - закрытие реестра для ВОСА(08.06.2018, див-ды 2017)
|1,13 (1кв2016) + 1,08 (2кв2016) + 3,63 (3кв2016) + 3,38 (фин, 4кв2016) - див-д 2016
|2,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) + 3,36 (фин, 4кв2017, рекоменд. СД) - див-д 2017