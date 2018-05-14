События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 мая

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 14 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 9:45 USD США - Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда) 13:00 EUR Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша 13:15 EUR Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер 14:20 USD США - Ежемесячный отчет ОПЕК 14:45 EUR Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Питера Праета 16:40 USD США - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса) 20:45 EUR Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере

Российские события