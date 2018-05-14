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События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 мая


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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 14 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:45  USDСША - Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
13:00  EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
13:15  EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер
14:20  USDСША - Ежемесячный отчет ОПЕК  
14:45  EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Питера Праета
16:40  USDСША - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
20:45  EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
  RUBРусагро: результаты за 1к18 по МСФО
  RUBВТБ: результаты за 1к18 по МСФО
  RUBНЛМК - закрытие реестра для ВОСА(08.06.2018, див-ды 2017)1,13 (1кв2016) + 1,08 (2кв2016) + 3,63 (3кв2016) + 3,38 (фин, 4кв2016) - див-д 20162,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) + 3,36 (фин, 4кв2017, рекоменд. СД) - див-д 2017
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