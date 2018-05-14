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Стоимость золота колеблется на комментариях по ставке ФРС США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Золото колеблется в цене в понедельник утром на фоне скептических комментариев главы резервного банка Сент-Луиса в США Джеймса Булларда относительно дальнейшего повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.28 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,3 доллара, или на 0,02%, до 1321 доллара за тройскую унцию. При этом ранее оно демонстрировало негативную динамику. Стоимость июльского фьючерса на серебро - снижается на 0,04%, до 16,74 доллара за унцию.

В пятницу глава резервного банка Сент-Луиса в США Джеймс Буллард (James Bullard) заявил, что актуальный уровень процентной ставки США уже является нейтральным, так как больше не стимулирует развитие экономики. Он выступил против дальнейшего повышения ставок.

"Нам уже можно открывать шампанское, не поднимая ставки, (сохраняя - ред.) низкий уровень безработицы и темпы инфляции, не представляющих опасности ускорения", - цитирует Булларда агентство Рейтер.

Сейчас процентная ставка по кредитам ФРС находится на уровне 1,5-1,75% годовых. Ранее ФРС прогнозировала три повышения ставки в 2018 году. Первое повышение на 0,25 процентного пункта состоялось на заседании в марте. Повышения ставки приводит к удорожанию доллара и к снижению стоимости золота, которое становится менее привлекательным для держателей других валют.

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