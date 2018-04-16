Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются без единой динамики

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.47 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 0,14% - до 6,47 доллара, "Лукойла" LKOH - снижалась на 0,65%, до 70,54 доллара, "Новатэка" NVTK - опускалась на 0,11%, до 131,35 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP дешевели на 0,09%, до 4,81 доллара, "Газпром нефти" - дорожали на 1,7%, до 26,95 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ росла на 1,01% - до 1,85 доллара, Сбербанка SBER - снижалась на 1,28%, до 15,56 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивались в стоимости на 2,19% - до 22,12 доллара.

Бумаги "Норникеля" дешевели на 0,17% - до 17,28 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,28%, до 15,94 доллара, НЛМК - росли в цене на 0,86%, до 25,67 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT теряли в цене 0,36% , опускаясь до 19,52 доллара, "Ленты" - дорожали на 0,61%, до 5,74 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS уменьшилась на 0,03% - до 3,52 доллара.