Рубль днем рос к доллару и мало менялся к евро на дорогой нефти

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Рубль днем повышался против доллара и мало менялся к евро, отыгрывая попытки европейской валюты вернуться к уровню 1,2 доллара, отмечают трейдеры.

Дорогая нефть продолжает оказывать поддержку российской валюте, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.17 мск снижался на 25 копеек - до 61,68 рубля, курс евро - на 6 копеек и равнялся 73,91 рубля.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ РАСТИ

Российская валюта днем мало менялась к евро и росла к доллару, отыгрывая попытки европейской валюты вернуться на ключевой уровень 1,2 доллара на рынке форекс.

Нефть также пытается расти – в направлении отметки 77 долларов за баррель сорта Brent, отыгрывая позитивные новости.

ОПЕК в апреле слегка увеличила добычу нефти в месячном выражении - на 12,1 тысячи баррелей в сутки, до 31,93 миллиона баррелей в сутки, однако выполнила соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 163%, следует из майского доклада организации.

Начало на этой неделе майского налогового периода поддерживает курс рубля.

В итоге доллар днем снижался к рублю на 0,4%, евро менялся слабо. Рублевая цена "черного золота" при этом остается около многолетних максимумов - выше уровня 4,75 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Отсутствие знаковых новостей об американской экономике позволят смягчить остроту ралли доллара – инфляционные данные уже отыграны и не представляют серьезных угроз для долларовых ставок, а закрытие коротких позиций по доллару исчерпало себя за прошедшую неделю, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. Это должно закрепить успехи конкурентных валют и валют развивающихся стран, в том числе и рубля, на горизонте 1-2 недель, говорит он.

"Однако, помимо внешних факторов, валютному рынку РФ предстоит отыграть локальные факторы ликвидности, в частности, новости о возможном изменении валютного законодательства. Помимо упрощения администрирования, подобный шаг может способствовать изменению баланса валютной ликвидности. Вероятно, внутримесячные потоки продажи валюты в рамках налоговых требований и поддержания операционной деятельности не претерпят изменений, однако приток ликвидности на текущие счета в российские банки может замедлиться. В свою очередь, это создаст дополнительное давление на долларовые ставки для локальных заемщиков", - добавил Кошелев.

Нефть, которая на прошлой неделе обновляла 3,5-летние максимумы, подает коррективные сигналы, которые выглядят вполне уместными после столь агрессивного подъема, рассуждает Роман Блинов из компании "Международный финансовый центр". Это основной риск для валюты РФ в краткосрочной перспективе, который вкупе с покупками валюты Минфином ограничивает потенциал существенного восстановления рубля, говорит он.

"Что касается долларового фактора, здесь многое будет зависеть от американских данных по розничным продажам за апрель. После слабоватых показателей инфляции участники рынка будут придирчиво оценивать отчет в контексте перспектив ужесточения политики ФРС. Если цифры снова разочаруют, фиксация прибыли по доллару ускорится, что поддержит валюту РФ в первый день налогового периода", - добавил Блинов.