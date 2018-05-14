Биржи США растут на снижении напряженности в торговых отношениях США и КНР

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник в плюсе, инвесторы положительно оценивают недавние комментарии президента США Дональда Трампа по поводу торговых отношений с Китаем, следует из данных торгов.

По состоянию на 16.55 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,5%, до 24955,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,58%, до 7445,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,47%, до 2740,43 пункта.

Инвесторы обращают внимание на слова президента США Дональда Трампа. В воскресенье президент написал в своем Twitter, что предыдущие договоренности между Штатами и КНР были "однобокими" в пользу Китая, что теперь мешает заключить договор, который был бы выгоден обеим сторонам. Вместе с тем президент США выразил уверенность в положительном исходе следующей торговой встречи. Первый этап переговоров проходил в Пекине 3-4 мая.

Трамп также написал в Twitter о том, что он работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. ZTE заявил о сворачивании значительной части своего бизнеса после того, как США в апреле запретили компании торговать с американскими поставщиками, мотивируя это экспортными нарушениями.

Кроме того, в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона предоставит КНДР гарантии безопасности в обмен на ядерное разоружение. Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын намерены обсудить ядерное разоружение КНДР на саммите в Сингапуре 12 июня.

"Похоже, что рынки стремятся к положительной динамике, наблюдается более оптимистичный прогноз в отношении геополитики, особенно Северной Кореи", - приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика Spartan Capital Securities в Нью-Йорке Питера Кардильо (Peter Cardillo).