Акциям ГАЗа будет сложно полностью восстановить потери от санкций

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Акциям "Группы ГАЗ" будет сложно полностью восстановить потери от санкций из-за их низкой ликвидности на Московской бирже, их динамику определяют не фундаментальные факторы, а крупные спекулянты, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

В то же время, в случае необходимости самому предприятию может помочь государство, добавляют они.

"Акциям "ГАЗа" GAZA будет сложно полностью восстановить потери. После санкций в отношении компаний Олега Дерипаски, вряд ли в капитал компании зайдет Volkswagen или кто-то из крупных мировых автоконцернов. А это был один из факторов спроса на бумаги ГАЗа со стороны инвесторов", - комментирует старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

К 16.48 мск привилегированные акции "Группы ГАЗ" снижались на 1,11% - до 311,5 рубля, обыкновенные акции торгуются у уровня предыдущего закрытия – 412 рублей. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,07%.

Как ранее в понедельник заявил и.о. министра финансов Антон Силуанов, вопросы поддержки попавших под санкции США компаний - "Русала" и "Группы ГАЗ", в том числе кредитной через Промсвязьбанк PSBR, прорабатываются. Говоря о суммах поддержки компаний под санкциями, Силуанов отметил, что банки будут предоставлять ликвидность на общих основаниях. И.о. министра финансов также заметил, что власти РФ не рассматривают возможность выкупа части акций компаний En+ и "Русала".

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

ПОТЕРИ

Привилегированные акции "Группы ГАЗ" на Московской бирже с 6 апреля, дня введения санкций против компании, снизились почти на 35% - до 311,5 рубля, обыкновенные акции – на 32,4%, до 414 рублей к текущему моменту. За время санкций обыкновенные акции снижались максимально на 33%.

"C начала апреля обыкновенные и привилегированные акции "Группы ГАЗ" упали на 35% и пока не предпринимали попытки отскока вверх. Акции ГАЗа и "Русала" никак не отреагировали на заявление Антона Силуанова – реакция рынка будет, когда будут озвучены конкретные программы помощи в отношении этих компаний. Государство традиционно поддерживает автомобилестроительную отрасль в периоды кризисов", - говорит Ткачук из "Альпари".

Акции компании ГАЗ (обыкновенные и префы) крайне неликвидны, а капитализация составляет скромные 8 миллиардов рублей, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

"В подобных условиях динамику котировок определяют не столько фундаментальные показатели компании или авторынка в целом, а действия крупных игроков. По всей видимости, апрельскую распродажу акций ГАЗа не выкупают по причине отсутствия спроса среди подобных покупателей. Возможно, будет реакция на конкретные действия по поддержке компании", - говорит он.

В то же время эксперт-аналитик АО "Финам" Алексей Калачев отмечает, что продукция завода почти не зависит от внешних рынков. В случае необходимости производство может быть спасено правительством, так как социальный эффект от сокращения рабочих мест неприемлемо негативный, указывает он.

По мнению Ткачука из "Альпари", акции ГАЗа сейчас торгуются на привлекательных для покупки уровнях – они быстро могут вырасти на 10-20%, так как низколиквидны (за последний год объем торгов составил всего 350 миллионов рублей).