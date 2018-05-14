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ОБЗОР - Рубль вечером слабо растет к доллару и евро на нефти по $78 за баррель Brent


Рынки

МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером умеренно повышается по отношению к доллару и евро, говорят трейдеры.

Подорожавшая до 78 долларов за баррель нефть не смогла дать рублю дополнительный импульс к росту, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.36 мск снижался на 14 копеек, до 61,80 рубля, курс евро - на 3 копейки, до 73,94 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НЕ СМОТРИТ НА НЕФТЬ

Курс рубля вечером слабо повышался против доллара и оставался стабильным к евро, несмотря на обновление стоимостью "черного золота" максимумов с конца 2014 года – уже выше 78 долларов за баррель марки Brent.

Обострение ситуации вокруг Ирана после выхода США из "ядерной сделки" с этой страной толкает рынок нефти вверх. Президент США Дональд Трамп распорядился существенно уменьшить объем нефти и нефтепродуктов, закупаемых в Иране.

Негативные российские макроэкономические данные и прогнозы отчасти компенсировали нефтяной позитив для рубля.

Так, чистый отток капитала из РФ в январе-апреле вырос на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21 миллиард долларов. Кроме того, Банк России прогнозирует замедление роста ВВП в годовом выражении во втором квартале 2018 года до 1-1,4% с 1,3-1,5% в первом квартале.

В итоге рублевая цена нефти обновила многолетний максимум и уже закрепляется выше уровня 4,8 тысячи рублей за баррель. Доллар вечером снижался к рублю на 0,3%, евро – на 0,1%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Дальнейшее продвижение доллара в диапазон 61,0-61,5 рубля будет зависеть, прежде всего, от того, продолжится ли фиксация прибыли по доллару на глобальных площадках, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"В данном контексте ключевое значение будут иметь завтрашние данные по розничным продажам в США. После не впечатливших инвесторов данных по инфляции слабая статистика по розничным продажам может усилить разочарование и способствовать дальнейшей коррекции индекса доллара вниз", - добавил он.

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61,2-62,2 рубля, евро – в коридоре 73,4-74,6 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

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