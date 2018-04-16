ОБЗОР - Рынок акций РФ вырос вслед за нефтью и рублем

МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок вырос в понедельник вслед за нефтью и укреплением рубля к основным инвалютам.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подорожал на 0,53%, до 2357,62 пункта, индекс РТС - на 0,72%, до 1202,56 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.49 мск снижался на 13 копеек, до 61,80 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 73,85 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос при этом на 1,4% - до 78,2 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции НЛМК (3,41%), префы "Селигдара" SELG(3,23%), акции ТГК-1 – 3,01%, префы "Татнефти" TATN(2,8%), акции "Магнита" MGNT(1,71%), а также ГДР En+ (1,62%) и акции "Северстали" CHMF(1,22%).

Бумаги "Башнефти" BANE выросли на позитивных результатах по МСФО и РСБУ за первый квартал текущего года. Префы поднялись на 1,17%, обыкновенные акции – на 0,9%.

Как сообщила компания ранее в понедельник, чистая прибыль "Башнефти" BANE, приходящаяся на акционеров, по МСФО в первом квартале 2018 года выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,392 миллиарда рублей.

Чистая прибыль "Башнефти" по РСБУ в первом квартале текущего года выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 14,7 миллиарда рублей. Выручка компании в отчетном периоде выросла на четверть и составила 156,5 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 17%, до 46,96 миллиарда рублей.

Акции "Роснефти" ROSN выросли на 0,52% на фоне позитивных данных за первый квартал за 2018 год.

Чистая прибыль "Роснефти" ROSN по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом квартале 2018 года выросла в 7,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 81 миллиарда рублей.

Среди лидеров падения – акции Московской биржи (-3,18%), "Газпром GAZP нефти" (-2,21%), "Юнипро" (-1,46%), "Энел России (-1,21%), "Аэрофлота" AFLT(-0,98%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из ГК Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2300-2400 пунктов, а РТС – в коридоре 1185-1215 пунктов.

В России ждем финансовой отчетности "Ростелекома" RTKM по МСФО за первый квартал 2018 года, отмечает Алексей Коренев из "Финама"

Кроме того, закроют реестр акционеров для получения дивидендов "Таттелеком" TTLK и Мосбиржа, а для участия в ГОСА - "Газпром GAZP нефть", МОЭК и "МРСК Юга" MRKY, состоится внеочередное общее собрание акционеров "Кокса" KSGR и годовое общее собрание акционеров "Трансконтейнера" TRCN, также отмечает он.