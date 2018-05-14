Экономический диалог РФ и Германии поможет решить политические задачи - Альтмайер

МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Активный экономический диалог между Россией и Германией позволит решить политические задачи, стоящие перед государствами, говорится в сообщении Минпромторга РФ со ссылкой на главу минэкономики ФРГ Петера Альтмайера.

"Активный двусторонний экономический диалог наших стран позволит решить политические задачи, стоящие перед нашими государствами в такое нелегкое время", - передает пресс-служба слова Альтмайера.

В пятницу СМИ сообщали, что Альтмайер 14-15 мая посетит Москву. В эфире радиостанции DLF министр отметил, что среди тем, которые обсуждаются с Россией, присутствует вопрос о соглашении с Ираном по атому, а также вопрос о санкциях против России со стороны США, которые затрагивают европейские и немецкие компании, работающие в РФ.

В ходе встречи в Москве сегодня Альтмайер обсудил вопросы российско-германского сотрудничества в торговой и инвестиционной сферах с и.о. министра промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

В рамках встречи также отмечалось, что Германия остается для России одним из важных внешнеторговых партнеров. В 2017 году объем российско-германской торговли вырос на 22,8% по сравнению с 2016 годом и составил 49,9 миллиарда долларов, следует из сообщения. Кроме того, сообщается, что по данным Банка России, объем накопленных прямых немецких инвестиций по состоянию на 1 октября 2017 года составил 17,6 миллиарда долларов.

Стороны также подчеркнули, что в российской промышленной сфере выстроен комплекс финансовых и нефинансовых мер поддержки, которыми могут воспользоваться и зарубежные компании – от специальных инвестиционных контрактов до программ развития индустриальных парков для размещения в них.