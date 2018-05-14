FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Экономический диалог РФ и Германии поможет решить политические задачи - Альтмайер


Рынки

МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Активный экономический диалог между Россией и Германией позволит решить политические задачи, стоящие перед государствами, говорится в сообщении Минпромторга РФ со ссылкой на главу минэкономики ФРГ Петера Альтмайера.

"Активный двусторонний экономический диалог наших стран позволит решить политические задачи, стоящие перед нашими государствами в такое нелегкое время", - передает пресс-служба слова Альтмайера.

В пятницу СМИ сообщали, что Альтмайер 14-15 мая посетит Москву. В эфире радиостанции DLF министр отметил, что среди тем, которые обсуждаются с Россией, присутствует вопрос о соглашении с Ираном по атому, а также вопрос о санкциях против России со стороны США, которые затрагивают европейские и немецкие компании, работающие в РФ.

В ходе встречи в Москве сегодня Альтмайер обсудил вопросы российско-германского сотрудничества в торговой и инвестиционной сферах с и.о. министра промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

В рамках встречи также отмечалось, что Германия остается для России одним из важных внешнеторговых партнеров. В 2017 году объем российско-германской торговли вырос на 22,8% по сравнению с 2016 годом и составил 49,9 миллиарда долларов, следует из сообщения. Кроме того, сообщается, что по данным Банка России, объем накопленных прямых немецких инвестиций по состоянию на 1 октября 2017 года составил 17,6 миллиарда долларов.

Стороны также подчеркнули, что в российской промышленной сфере выстроен комплекс финансовых и нефинансовых мер поддержки, которыми могут воспользоваться и зарубежные компании – от специальных инвестиционных контрактов до программ развития индустриальных парков для размещения в них.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ