Биткоин торгуется около $8,7 тыс в отсутствие значимых новостей на крипторынке

МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник вечером торгуется на уровне около 8,7 тысячи долларов в отсутствие значимых новостей на крипторынке, свидетельствуют данные торгов. При этом аналитики не исключают как дальнейшего существенного роста, так и падения цены.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.24 мск биткоин дорожал на 1,5% - до 8,793 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 1,49% - до 8,748 тысячи долларов, на OKEx - на 1,45%, до 8,753 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты торгуются без единой динамики: Ethereum дорожает на 0,76% - до 737,5 доллара, Ripple - на 0,27%, до 0,744 доллара, Bitcoin Cash - снижается в цене на 0,78%, до 1470,9 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 409,3 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 37% всего рынка криптовалют.

"Несмотря на недавнюю коррекцию, выбившую котировки биткоина за уровни поддержки, сформированные за прошедшие недели, его цена остается значительно выше минимумов начала февраля", - прокомментировал РИА Новости аналитик eToro Михаил Мащенко.

По его словам, биткоин торгуется в узком диапазоне, и без появления значимых новостей можно ожидать укрепления его курса выше отметки в 9 тысяч долларов, "что может оказаться сигналом на возобновление роста с целями 10 и 11,5 тысячи долларов". При этом в случае падения цены ниже 7,7 тысячи долларов высока вероятность повторения событий середины марта и дальнейшего движения вниз, считает эксперт.

"Почему произошла коррекция? Самое интересное, что все началось с отчета Nvidia (разработчика графических ускорителей и процессоров - ред.), в котором говорилось о большей, чем предполагалось ранее, зависимости компании от майнеров: по итогам первого квартала 2018 года на нуждах крипторынка было заработано 289 миллионов долларов, однако в следующем квартале ожидается падение доходов до 100 миллионов долларов, что было крайне негативно воспринято трейдерами. В результате просели как акции Nvidia, так и, одновременно с ними, стоимость криптовалют. Затем, когда стало известно об обысках в офисе крупной криптобиржи Upbit, цены вновь отправились "на юг", - объяснил Мащенко.

"И это вкупе со слухами о запуске продаж менеджера MtGox; поэтому падение цен удивления не вызывает. Тем временем предпринимаются новые движения в обход системы Swift. Недавно Bitbond - немецкий онлайн-банк, сообщил о своей готовности использовать биткоин в качестве промежуточной валюты для предоставления займов по всему миру", - добавил аналитик.